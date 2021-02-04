ЦСКА интересуется полузащитником «Стабека» Эмилем Бохиненом

ЦСКА интересуется 21-летним полузащитником «Стабека» Эмилем Бохиненом, сообщает норвежское издание VG. По информации источника, красно-синие готовы предложить за игрока более 10 млн норвежских крон (около € 1 млн).



Бохинен является воспитанником «Стабека». За всю карьеру полузащитник провёл 92 матча, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,3 млн. Бохинен выступает за молодёжную сборную Норвегии.



ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (41). В первом матче после зимнего перерыва «армейцы» сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 27 февраля.

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