Федун, Гинер и глава судейского комитета Хачатурянц вошли в исполком РФС

Объявлен новый состав исполнительного комитета Российского футбольного союза, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Все 23 участника были выбраны единогласно. В состав исполкома в частности вошли владелец «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.



Полный состав нового исполкома РФС: Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Cоловьёв, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарёв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской.