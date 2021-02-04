Федун, Гинер и глава судейского комитета Хачатурянц вошли в исполком РФС
Объявлен новый состав исполнительного комитета Российского футбольного союза, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Все 23 участника были выбраны единогласно. В состав исполкома в частности вошли владелец «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Полный состав нового исполкома РФС: Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Cоловьёв, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарёв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской.
Александр Дюков единогласно переизбран на пост президента РФС
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