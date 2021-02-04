Ойеволе: у меня только непечатные слова о ситуации в «Тамбове». Это большой обман

Бывший защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе рассказал, что клуб до сих пор не выплачивает игрокам задолженность по зарплате.



«Ситуация плачевная, как и была. Никакой связи с руководством нет уже на протяжении двух недель, никто об этом не говорит. Я сейчас игрок «Оренбурга», поэтому меня сейчас волнует только вопрос моих честно заработанных денег в «Тамбове».



У меня только непечатные слова о том, как можно было бы охарактеризовать ситуацию, которая сложилась в «Тамбове». Просто нет слов. Это большой обман, который устроили над футболистами «Тамбова», — цитирует Ойеволе Sport24.



Напомним, Российский футбольный союз запретил «Тамбову» регистрировать новичков. Клуб также обязали выплатить долги четырём футболистам. Запрет на трансферы может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению тамбовчан в случае исполнения обязательств перед игроками.

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