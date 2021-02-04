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Михаил Кержаков: «Зенит» победил «Арарат» на классе, многое получилось

Михаил Кержаков: «Зенит» победил «Арарат» на классе, многое получилось
Футбол / РПЛ 0
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга в товарищеском матче с клубом «Арарат-Армения» (4:0).

«Думаю, счёт говорит сам за себя — 4:0. Победили на классе, если можно так сказать. Несмотря на очень интенсивные тренировки и нагрузки, многое получилось сегодня. Все довольны, думаю.

Какая-то работа была, конечно. А так — было очень жарко, честно признаюсь. Особенно в первом тайме пекло — голову, спину. В таких условиях всегда непросто играть. А в целом — потихонечку втягиваемся, для первого раза, для первых 90 минут — неплохо.

Сегодня не очень много работы было, но в принципе Хотулев сыграл по тем моментам, которые у него были. Не без помарок, конечно, но очень качественно. Продолжаем усердно тренироваться. Уверен, что к старту чемпионата мы войдём в оптимальной форме», – сказал Кержаков в интервью для пресс-службы «Зенита».

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