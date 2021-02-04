«Реал» определился с приоритетными кандидатами на пост главного тренера

Руководство мадридского «Реала» продолжает подыскивать потенциального сменщика для Зинедина Зидана. Так, приоритетными кандидатами на пост главного тренера «Королевского клуба» являются Массимилиано Аллегри и Рауль, об этом сообщает Cadena SER.

Рауль уже работает в структуре «сливочных» — он возглавляет молодёжную команду «Реала». Под его руководством дубль «галактикос» в прошлом сезоне одержал победу в Юношеской лиге УЕФА.

Аллегри на данный момент является свободным агентом. Его последними клубами в карьере были «Милан» и «Ювентус», с которыми специалист выиграл 6 «скудетто»: 1 с миланцами, 5 с туринцами.

Третьим в списке приоритетов «Реала» идёт немецкий специалист Юлиан Нагельсманн, но его приход на тренерский мостик «сливочных» менее вероятен.