«Реал» определился с приоритетными кандидатами на пост главного тренера

Руководство мадридского «Реала» продолжает подыскивать потенциального сменщика для Зинедина Зидана. Так, приоритетными кандидатами на пост главного тренера «Королевского клуба» являются Массимилиано Аллегри и Рауль, об этом сообщает Cadena SER.
Рауль уже работает в структуре «сливочных» — он возглавляет молодёжную команду «Реала». Под его руководством дубль «галактикос» в прошлом сезоне одержал победу в Юношеской лиге УЕФА.
Аллегри на данный момент является свободным агентом. Его последними клубами в карьере были «Милан» и «Ювентус», с которыми специалист выиграл 6 «скудетто»: 1 с миланцами, 5 с туринцами.
Третьим в списке приоритетов «Реала» идёт немецкий специалист Юлиан Нагельсманн, но его приход на тренерский мостик «сливочных» менее вероятен.
- 4 февраля 2021
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