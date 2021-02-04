«Немного подставил ребят». Новичок «Локомотива» прокомментировал дебют за главную команду

Защитник Никита Шарков поделился впечатлениями от дебюта за главную команду «Локомотива» в товарищеском матче с «Краснодаром» (1:1).
«Я рад, что главный тренер предоставил возможность потренироваться с ребятами, почувствовать взрослый уровень. Сегодня играл не я один молодой — весь состав был молодым. Матч получился тяжёлым. Сыграли вничью. Ребята молодцы, бились до конца.
Мне позвонили после игры «Казанки» с «Текстильщиком» и сказали: «Ты летишь с основной командой на сборы в Испанию». Конечно, я обрадовался. Пришлось быстро собрать вещи и сразу, без всяких промедлений, поехать в аэропорт. Илья Петухов тоже обрадовался. Мы с ним всегда дружили и в молодёжке, и в «Казанке». Ему тут без меня скучновато было, вот я ему немного настроение и поднимаю.
Тренер просит всегда высоко прессинговать. Думаю, такие требования во многих командах. Перестраиваться не сложно. Только чуть-чуть неудобная для меня позиция слева, но для опыта каждый игрок должен играть на разных позициях.
Немного нервничал вначале матча и ошибся? Да. Я считаю, если уже ошибся, зачем думать об этом? Надо играть дальше. Да, обрезал, немного подставил ребят. Но на этом нельзя останавливаться, надо играть дальше. Мы своё возьмём и обязательно забьём», — приводит слова Шаркова пресс-служба «Локомотива».
- 4 февраля 2021
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