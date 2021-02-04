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«Челси» открыл счёт в центральном матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Видео

«Челси» открыл счёт в центральном матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Видео
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» проходит центральный матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Идёт 26-я минута, счёт — 1:0 в пользу синих.

На 24-й минуте защитник «шпор» Эрик Дайер в собственной штрафной свалил нападающего «Челси» Тимо Вернера и судья незамедлительно указал на «точку». Пенальти уверенно реализовал полузащитник гостей Жоржиньо.

Видео одиннадцатиметрового в исполнении Жоржиньо

Подопечные Жозе Моуринью набрали в 20 матчах 33 очка и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (33) — на 8-м месте, но у «шпор» один матч в запасе. Лидером турнира является «Манчестер Сити» (47).

Матч первого круга «Челси» — «Тоттенхэм» состоялся 29 ноября 2020 года и завершился вничью — 0:0.

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