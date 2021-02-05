Хавбек «Стабека» отказался комментировать информацию об интересе со стороны ЦСКА

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен отказался комментировать информацию об интересе со стороны ЦСКА.

«Пока без комментариев», — приводит слова Бохинена VG.

Ранее норвежское издание VG сообщало, что ЦСКА интересуется 21-летним полузащитником «Стабека». Красно-синие готовы предложить за игрока более 10 млн норвежских крон (около € 1 млн). В руководстве «Стабека» подтвердили, что ЦСКА интересуется хавбеком.

Бохинен является воспитанником «Стабека». За всю карьеру полузащитник провёл 92 матча, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,3 млн. Бохинен выступает за молодёжную сборную Норвегии.