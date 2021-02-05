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В «Стабеке» подтвердили переговоры по Бохинену. Игрока хочет купить ЦСКА

В «Стабеке» подтвердили переговоры по Бохинену. Игрока хочет купить ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Спортивный директор «Стабека» Торгейр Бьярманн подтвердил интерес иностранного клуба к полузащитнику Эмилю Бохинену. Как утверждает Eurosport, этим клубом является ЦСКА.

«Интерес настолько конкретный, что Эмилю разрешили переговорить с клубом, чтобы посмотреть, может ли он перейти туда. Если захочет, посмотрим, сможем ли мы достичь соглашения.

Определённости пока нет. Последнее слово остнется за игроком. Но, как я уже сказал, мы ведём диалог и есть конкретный интерес", — сказал Бьярнманн.

Норвежское издание VG сообщало, что ЦСКА интересуется 21-летним полузащитником «Стабека». Красно-синие готовы предложить за игрока более 10 млн норвежских крон (около € 1 млн).

Бохинен является воспитанником «Стабека». За всю карьеру полузащитник провёл 92 матча, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,3 млн. Бохинен выступает за молодёжную сборную Норвегии.

ЦСКА интересуется полузащитником «Стабека» Эмилем Бохиненом
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