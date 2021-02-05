В «Стабеке» подтвердили переговоры по Бохинену. Игрока хочет купить ЦСКА

Спортивный директор «Стабека» Торгейр Бьярманн подтвердил интерес иностранного клуба к полузащитнику Эмилю Бохинену. Как утверждает Eurosport, этим клубом является ЦСКА.
«Интерес настолько конкретный, что Эмилю разрешили переговорить с клубом, чтобы посмотреть, может ли он перейти туда. Если захочет, посмотрим, сможем ли мы достичь соглашения.
Определённости пока нет. Последнее слово остнется за игроком. Но, как я уже сказал, мы ведём диалог и есть конкретный интерес", — сказал Бьярнманн.
Норвежское издание VG сообщало, что ЦСКА интересуется 21-летним полузащитником «Стабека». Красно-синие готовы предложить за игрока более 10 млн норвежских крон (около € 1 млн).
Бохинен является воспитанником «Стабека». За всю карьеру полузащитник провёл 92 матча, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,3 млн. Бохинен выступает за молодёжную сборную Норвегии.
- 5 февраля 2021
-
00:51
-
00:38
-
00:32
-
00:25
-
00:08
-
00:05
-
00:00
- 4 февраля 2021
-
23:53
-
23:47
-
23:27
-
23:24
-
23:19
-
23:11
-
22:57
-
22:42
-
22:28
-
22:23
-
22:12
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
21:48
-
21:39
-
21:34
-
21:23
-
21:12
-
21:08
-
20:54
-
20:53
-
20:36
-
20:25
-
20:18
-
20:10
-
19:56
-
19:41