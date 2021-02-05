Мусаев: итоги сборов будем подводить ближе к началу чемпионата

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат товарищеского матча клуба с «Ростовом» (2:0).



«Первый тайм прошел в борьбе, не всё получилось из того, что хотелось. Мы медленно двигали мяч, делали много касаний, а «Ростов» хорошо прессинговал, не было практически свободного пространства.



Во втором тайме движение мяча стало лучше, мы отрезали соперника и забили два мяча, неплохо контролировали мяч. В целом я доволен спаррингом, высокая интенсивность, все наши футболисты получили практически по 90 минут, что было важно. Хоть это и товарищеский матч, мы рады, что победили.



Этот контрольный матч отличался от официальных многим. Обе команды не готовы на 100 процентов. «Ростов» в обоих таймах выпустил смешанный состав. Каждый тренер, каждая команда преследовала свои цели. Результат не стоял на первом месте. Конечно, всегда хочется победить, но сравнивать трудно, это две разные игры.



Сборы — такая вещь, когда ты можешь быть доволен, а потом кто-то получает травму и ты уже ничем не доволен. Есть промежуточное удовлетворение от самоотдачи, работы, но итоги будем подводить ближе к началу чемпионата. Важно подойти с минимальным количеством травм», — сказал Мусаев в интервью для пресс-службы «Краснодара».

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