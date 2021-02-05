«Челси» заинтересовался защитником «Баварии» Зюле

Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
По информации журналиста Кристиана Фалька, опубликованной в его «твиттере», 25-летний немецкий футболист попал в сферу интересов лондонского «Челси». Как уже сообщалось, помимо него синие следят за его партнёром по обороне в «Баварии» Давидом Алабой и Деотшанкюлем Юпамекано из «РБ Лейпциг».
Зюле защищает цвета «Баварии» с 2017 года, а до этого выступал за «Хоффенхайм». В сборную Германии вызывается с 2016 года. В нынешнем сезоне Никлас принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги, забил 1 гол и получил 1 жёлтую карточку.
«Челси», набрав 36 очков в 22 турах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видеообзор вчерашней победы «Челси» над «Тоттенхэм Хотспур»:
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