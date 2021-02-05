«Ривер Плейт» начал работу над возвращением Себастьяна Дриусси

«Ривер Плейт» намерен вернуть нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, сообщает TyC Sports. Клуб уже начал работу над переходом.
По информации источника, есть несколько факторов, которые затрудняют его возвращение в Аргентину. Во-первых, контракт форварда с «Зенитом» истекает в 2022 году, и для того чтобы арендовать Дриусси, «Риверу» придётся вести переговоры с петербуржцами. Самым большим препятствием является то, что для его ухода должен прибыть нападающий на замену, и всё это должно произойти до 18 февраля — даты закрытия трансферного окна.
Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за € 15 млн. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол и отдал 1 результативную передачу. На его счету также 1 гол в 5 матчах в Лиге чемпионов.
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