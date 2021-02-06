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Зидан: просил Эдегора остаться, но он принял другое решение

Зидан: просил Эдегора остаться, но он принял другое решение
Футбол / Англия 0
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал переход Мартина Эдегора в лондонский «Арсенал». Французский специалист просил 22-летнего норвежца остаться и бороться за место в составе, но игрок его не послушал.

«Эдегор стремился покинуть клуб, мы с ним говорили об этом несколько раз. Это было его желание. Я понимаю, что он хочет больше играть. Я просил его остаться, сохранять спокойствие и сражаться за место в составе. Но, в конце концов, он принял другое решение, которое устроило нас всех. Надеюсь, Мартин счастлив», — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, Эдегор будет выступать за «Арсенал» на правах аренды до конца сезона-2020/2021. Зарплату игроку в полном объёме будет выплачивать именно лондонский клуб. Отмечается, что главным доводом, который убедил Эдегора принять предложение «Арсенала», стал личный звонок норвежцу главного тренера «канониров» Микеля Артеты. Также известно, что «Реал» не включил опцию выкупа в арендное соглашение с «канонирами» по Эдегору.

Зидан жёстко ответил журналистам на вопрос о неудачных выступлениях «Реала»
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