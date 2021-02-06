Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Эстерсундом»

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал результат товарищеского матча с «Эстерсундом» (4:0). Напомним, в этой встрече форвард забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
«Все в команде молодцы. Все бились, старались, хорошо прессинговали соперника. Наверное, это и привело к такому результату. Что касается гола, то хорошо получилось, развернулся и забил. Буду стараться и дальше так забивать в чемпионате и на других турнирах.
Недавно тренируюсь на новой позиции. В целом нормально. Тренер подсказывает, что и как. В этом плане, надеюсь, прибавлю. На сборе у нас тяжёлые тренировки каждый день. Первая игра, 90 минут — это тяжело. Накануне ребятам тоже тяжело было. Это нормально, первый матч. Все устали», — сказал Жемалетдинов в интервью клубной пресс-службе.
- 6 февраля 2021
-
11:45
-
11:28
-
11:16
-
11:14
-
10:48
-
10:41
-
10:27
-
10:20
-
10:11
-
09:57
-
09:35
-
09:30
-
09:19
-
09:17
-
08:01
-
07:35
-
05:24
-
05:06
-
04:53
-
04:39
-
04:07
-
03:44
-
02:50
-
02:19
-
02:00
-
01:53
-
01:35
-
01:02
-
00:43
-
00:40
-
00:21
-
00:19
- 5 февраля 2021
-
23:57
-
23:47
-
23:23