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Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Эстерсундом»

Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Эстерсундом»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал результат товарищеского матча с «Эстерсундом» (4:0). Напомним, в этой встрече форвард забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

«Все в команде молодцы. Все бились, старались, хорошо прессинговали соперника. Наверное, это и привело к такому результату. Что касается гола, то хорошо получилось, развернулся и забил. Буду стараться и дальше так забивать в чемпионате и на других турнирах.

Недавно тренируюсь на новой позиции. В целом нормально. Тренер подсказывает, что и как. В этом плане, надеюсь, прибавлю. На сборе у нас тяжёлые тренировки каждый день. Первая игра, 90 минут — это тяжело. Накануне ребятам тоже тяжело было. Это нормально, первый матч. Все устали», — сказал Жемалетдинов в интервью клубной пресс-службе.

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