«Спартак» подарил Хендриксу необычный подарок на день рождения

Сегодня, 6 февраля, полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс празднует 26-й день рождения. Руководство красно-белых решило презентовать нидерландскому хавбеку необычный подарок, пропитанный русским колоритом, сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере».

В качестве подарка Хендрикс получил матрёшку. Ранее в клубе узнали, что Йоррит коллекционирует национальные сувениры со всего мира, у него дома отведена под них отдельная полка. Футболист пообещал поставить подаренную матрёшку на самое видное место.

Напомним, «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ в январе нынешнего года. Сумма сделки составила € 700 тыс. Йоррит подписал с московским клубом контракт на 3,5 года. Transfermarkt оценивает нидерландца в € 4 млн.