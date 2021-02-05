«Хватит показывать ерунду, где Промес?». Джикия — пресс-службе «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала в «Инстаграме» красивый гол защитника команды Георгия Джикии на одной из тренировок зимнего сбора в Дубае. Футболист оставил шутливый комментарий под постом клубной пресс-службы: «Хватит показывать ерунду, где Промес?» — написал Джикия.

Ранее в «Спартаке» подтвердили высокую вероятность возвращения Квинси Промеса, но позже в переговорном процессе возникли сложности. Московский клуб может заплатить за своего экс-футболиста € 7,5–10 млн.

Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.