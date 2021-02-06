«Ливерпуль» подписал 16-летнего нападающего «Дерби Каунти»

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«Ливерпуль» подписал нападающего «Дерби Каунти» Кайде Гордона.



По информации Sky Sports, за 16-летнего англичанина мерсисайдцы заплатили около € 3,5 млн. Детали контракта футболиста с «Ливерпулем» не разглашаются. Сообщается, что Гордоном также интересовался «Манчестер Юнайтед».

Футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, как он подписывает контракт с «Ливерпулем», и сопроводил пост комментариями: «Время для новой главы, не могу дождаться, чтобы начать работу».

Фотографию можно увидеть на странице Кайде Гордона в "Инстаграме".

В нынешнем сезоне Гордон провёл 1 матч за основную команду «Дерби Каунти», выйдя на замену в матче 22-го тура Чемпионшипа с «Бирмингем Сити» (4:0).



Кайде Гордон проведёт остаток сезона в составе молодёжной команды «Ливерпуля».