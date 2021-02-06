Минамино забил гол в первом матче за «Саутгемптон» после перехода из «Ливерпуля». Видео

В Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». После первого тайма счёт 3:1 в пользу хозяев.



На 30-й минуте матча гости сократили отставание — защитник «святых» Райан Бертранд с фланга сделал передачу к штрафной на нападающего Такуми Минамино, тот легко убежал от защитника и хлёстким ударом с острого угла отправил мяч в ворота.

Видео дебютного гола Такуми Минамино в составе «Саутгемптона»

Такуми Минамино проведёт остаток сезона в «Саутгемптоне» на правах аренды. Права на него принадлежат «Ливерпулю».



Подопечные Ральфа Хазенхюттля в 21 матче набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (22) — на 16-м месте. У «Саутгемптона» один матч в запасе.