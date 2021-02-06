Минамино забил гол в первом матче за «Саутгемптон» после перехода из «Ливерпуля». Видео

В Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». После первого тайма счёт 3:1 в пользу хозяев.
На 30-й минуте матча гости сократили отставание — защитник «святых» Райан Бертранд с фланга сделал передачу к штрафной на нападающего Такуми Минамино, тот легко убежал от защитника и хлёстким ударом с острого угла отправил мяч в ворота.
Видео дебютного гола Такуми Минамино в составе «Саутгемптона»
Такуми Минамино проведёт остаток сезона в «Саутгемптоне» на правах аренды. Права на него принадлежат «Ливерпулю».
Подопечные Ральфа Хазенхюттля в 21 матче набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (22) — на 16-м месте. У «Саутгемптона» один матч в запасе.
- 6 февраля 2021
-
19:22
-
19:20
-
19:20
-
19:12
-
18:59
-
18:54
-
18:54
-
18:51
-
18:29
-
18:15
-
18:15
-
18:13
-
17:59
-
17:58
-
17:40
-
17:35
-
17:26
-
17:24
-
17:19
-
17:08
-
16:58
-
16:51
-
16:49
-
16:30
-
16:27
-
16:18
-
16:16
-
16:14
-
16:07
-
15:56
-
15:54
-
15:53
-
15:37
-
15:35
-
15:14