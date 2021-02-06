Эдинсон Кавани открыл счёт в матче «МЮ» — «Эвертон». Видео

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит заключительный матч субботней программы 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Идёт 34-я минута матча, счёт 1:0 в пользу манкунианцев.



Счёт был открыт на 24-й минуте матча — вингер «МЮ» Маркус Рашфорд с правого фланга выполнил шикарный кросс на дальнюю штангу, где гости не уследили за нападающим Эдинсоном Кавани, который головой переправил мяч в сетку ворот.

Видео гола Эдинсона Кавани

Это шестой гол 33-летнего уругвайца в нынешнем сезоне АПЛ.



Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (36) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.



Матч первого круга «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 7 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 3:1.