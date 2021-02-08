«Марсель» хочет видеть Аллегри на посту главного тренера клуба

«Марсель» продолжает поиски нового главного тренера клуба. Как сообщает le10sport со ссылкой на Calciomercato, спортивный директор клуба Пабло Лонгория хочет видеть на этой должности Массимилиано Аллегри.

2 февраля, пост наставника «Марселя» покинул Андре Виллаш-Боаш. О решении подать в отставку португалец объявил на пресс-конференции, объяснив его тем, что клуб перед закрытием зимнего трансферного окна приобрёл футболиста, которого он не хотел видеть в своей команде. Позднее «Марсель» объявил об уходе Виллаш-Боаша. При этом в заявлении клуба говорилось, что это решение было принято в качестве меры предосторожности.

Аллегри возглавлял туринский «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Ранее специалист работал в «Унидезе», СПАЛе, «Сассуоло», «Кальяри», «Милане» и других командах.