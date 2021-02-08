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«Марсель» хочет видеть Аллегри на посту главного тренера клуба

«Марсель» хочет видеть Аллегри на посту главного тренера клуба
Футбол / Франция 0

«Марсель» продолжает поиски нового главного тренера клуба. Как сообщает le10sport со ссылкой на Calciomercato, спортивный директор клуба Пабло Лонгория хочет видеть на этой должности Массимилиано Аллегри.

2 февраля, пост наставника «Марселя» покинул Андре Виллаш-Боаш. О решении подать в отставку португалец объявил на пресс-конференции, объяснив его тем, что клуб перед закрытием зимнего трансферного окна приобрёл футболиста, которого он не хотел видеть в своей команде. Позднее «Марсель» объявил об уходе Виллаш-Боаша. При этом в заявлении клуба говорилось, что это решение было принято в качестве меры предосторожности.

Аллегри возглавлял туринский «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Ранее специалист работал в «Унидезе», СПАЛе, «Сассуоло», «Кальяри», «Милане» и других командах.

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