Балашов: в бюджете «Арсенала» суммы на приобретение футболистов не предусмотрены

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал результат контрольного матча с боснийским «Вележем» (3:3) и подвёл итоги второго сбора команды.



«Получилась хорошая контрольная игра. Такие и нужны во время подготовительного периода. Наш соперник занимает четвёртое место в чемпионате Боснии и претендует на попадание в еврокубки по итогам сезона. Было много борьбы, никто не хотел уступать. Очень важно, что обошлось без травм. Тренеры получили много полезной информации для дальнейшего анализа.

Если подводить итоги всего сбора, то мы одержали три победы, один матч сыграли вничью. Сбор прошёл так, как и было запланировано. Великолепные условия для тренировочного процесса и восстановления. Погода также порадовала, поэтому поработали очень плодотворно. Сейчас команда получила несколько выходных, после чего вернётся в Турцию на третий сбор.

Насколько устойчиво финансовое положение клуба? У нас в этом плане всё стабильно. Нет задержек по выплатам зарплат и премиальных. Клуб постепенно и планомерно развивается, по возможности улучшаем инфраструктуру, большое внимание уделяем нашей академии. При этом надо понимать, что какими-то заоблачными суммами мы не располагаем, покупать игроков не можем. Действуем строго в рамках утверждённого бюджета, где суммы на приобретение футболистов не предусмотрены. Именно по этой причине в команде есть арендованные игроки. То есть все наши расходы это только операционная деятельность клуба", — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.