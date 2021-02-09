Видео 100-го гола Патрика Бэмфорда в клубном футболе

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» проходит заключительный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Идёт 64-я минута матча, счёт 2:0 в пользу хозяев.
На 52-й минуте нападающий «павлинов» Патрик Бэмфорд забил второй гол в матче, успешно сыграв на добивании.
Видео 100-го гола Патрика Бэмфорда
Это 12-й гол 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ. Патрик Бэмфорд является воспитанником «Ноттингем Форест». За свою карьеру нападающий выступал в том числе за «Челси», «Кристал Пэлас», «Бёрнли», «Дерби Каунти» и «Мидлсбро». В «Лидс Юнайтед» Бэмфорд перешёл летом 2018 года.
Подопечные Марсело Бьельсы в 21 встрече набрали 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (29) — на 13-м месте. У «павлинов» один матч в запасе.
Матч первого круга «Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед» состоялся 7 ноября 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 4:1.
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