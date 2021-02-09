Хавбек «Вест Хэма» Соучек считает недопустимыми угрозы убийством в адрес арбитра АПЛ

25-летний чешский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек, удалённый арбитром Майком Дином в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (0:0), решил высказаться о ситуации с угрозами в адрес судьи.

«Какие бы решения ни были приняты на поле, они должны оставаться только в его пределах. Мне не по себе от того, что кто-то вмешивается в личную жизнь Майка Дина, я выражаю ему и его семье свою поддержку. Здесь нет места насилию любого рода. Нужно оставить в прошлом эту ситуацию, и сосредоточиться на оставшейся части сезона», — написал Соучек в «Твиттере».

Напомним, что 52-летний рефери подвергся критике за удаление именно Томаша Соучека в матче 23-го тура с «Фулхэмом» (0:0). Майк показал хавбеку красную карточку за агрессивное поведение после того, как Соучек ударил нападающего хозяев Александра Митровича. Этот инцидент был признан ошибочным, Томаш задел серба случайно.



Этот эпизод произошёл через 4 дня после того, как Дин удалил защитника «Саутгемптона» Яна Беднарека за нарушение в своей штрафной в матче 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Это удаление также было отменено после апелляции.