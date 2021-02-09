Кассано: «Милан» построил команду за € 1,5 и проводит невероятный сезон

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано, выступавший за «Интер» и «Милан», выразил мнение о значимости ответного полуфинального матча Кубка Италии для «Интера», в котором им предстоит встреча с «Ювентусом».
«Летом «Интер» купил всех игроков, которых просил Конте, поэтому они просто обязаны побеждать «Ювентус». Вылет из еврокубков и отсутствие титула Серии А — это будет полный провал.
«Милан» построил команду за € 1,5 и проводит невероятный сезон. Если россонери выиграют титул, то для «Интера» это станет трагедией», — цитирует Кассано Football Italia.
Напомним, что в первой встрече полуфинала Кубка Италии подопечные Антонио Конте уступили «Ювентусу» на домашнем поле со счётом 1:2. Ответная игра состоится сегодня, 9 февраля, начало – 22:45 мск.
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