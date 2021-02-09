Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кассано: «Милан» построил команду за € 1,5 и проводит невероятный сезон

Кассано: «Милан» построил команду за € 1,5 и проводит невероятный сезон
Футбол / Италия 0

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано, выступавший за «Интер» и «Милан», выразил мнение о значимости ответного полуфинального матча Кубка Италии для «Интера», в котором им предстоит встреча с «Ювентусом».

«Летом «Интер» купил всех игроков, которых просил Конте, поэтому они просто обязаны побеждать «Ювентус». Вылет из еврокубков и отсутствие титула Серии А — это будет полный провал.

«Милан» построил команду за € 1,5 и проводит невероятный сезон. Если россонери выиграют титул, то для «Интера» это станет трагедией», — цитирует Кассано Football Italia.

Напомним, что в первой встрече полуфинала Кубка Италии подопечные Антонио Конте уступили «Ювентусу» на домашнем поле со счётом 1:2. Ответная игра состоится сегодня, 9 февраля, начало – 22:45 мск.

Антонио Кассано: в «Реале» набрал 14 кг за семь месяцев. Ел «Нутеллу» ложками
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021