Кассано: «Милан» построил команду за € 1,5 и проводит невероятный сезон

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано, выступавший за «Интер» и «Милан», выразил мнение о значимости ответного полуфинального матча Кубка Италии для «Интера», в котором им предстоит встреча с «Ювентусом».



«Летом «Интер» купил всех игроков, которых просил Конте, поэтому они просто обязаны побеждать «Ювентус». Вылет из еврокубков и отсутствие титула Серии А — это будет полный провал.



«Милан» построил команду за € 1,5 и проводит невероятный сезон. Если россонери выиграют титул, то для «Интера» это станет трагедией», — цитирует Кассано Football Italia.



Напомним, что в первой встрече полуфинала Кубка Италии подопечные Антонио Конте уступили «Ювентусу» на домашнем поле со счётом 1:2. Ответная игра состоится сегодня, 9 февраля, начало – 22:45 мск.

Антонио Кассано: в «Реале» набрал 14 кг за семь месяцев. Ел «Нутеллу» ложками