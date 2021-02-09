Главный тренер «Ривер Плейт»: Дриусси прилагает много усилий, чтобы вернуться к нам

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.



«Общаемся с Дриусси уже на протяжении месяца. Мы хотели бы видеть его в команде. Он прилагает много усилий, чтобы оказаться у нас. Рассчитываем, что „Зенит“ определится с ситуацией. Если это произойдёт, Дриусси сможет перейти», — приводит слова специалиста Doble Amarilla.



Напомним, в 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» именно из «Ривер Плейт». Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает 24-летнего аргентинца в € 10 млн. Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Дриусси перейдёт из «Зенита» в «Ривер Плейт» только при определённом условии