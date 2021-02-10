«Попались нечистоплотные люди». Экс-игрок «Спартака» рассказал о неудачном бизнесе

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал о неудачных попытках начать свой бизнес.

«Попытки начать свой бизнес были ещё в бытность игроком, но мне попадались нечистоплотные люди. Два раза так обжёгся. Когда пошла прибыль, то доверил человеку следить за всеми процессами, так как для меня главным была карьера. А человек со всеми деньгами исчез. Сумма была не очень большая, я тогда в «Носте» зарабатывал не так много. Но эта история научила меня главному: если развивать свой бизнес – нужно делать это самому, а футбол занимал почти всё моё время. Но я ни о чём не жалею», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Напомним, октябре 2020 года Бояринцев покинул пост старшего тренера «КАМАЗа». Вместе с ним из клуба ушёл наставник Михаил Белов. До этого Бояринцев работал в «Тестильщике».