«Попались нечистоплотные люди». Экс-игрок «Спартака» рассказал о неудачном бизнесе

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал о неудачных попытках начать свой бизнес.
«Попытки начать свой бизнес были ещё в бытность игроком, но мне попадались нечистоплотные люди. Два раза так обжёгся. Когда пошла прибыль, то доверил человеку следить за всеми процессами, так как для меня главным была карьера. А человек со всеми деньгами исчез. Сумма была не очень большая, я тогда в «Носте» зарабатывал не так много. Но эта история научила меня главному: если развивать свой бизнес – нужно делать это самому, а футбол занимал почти всё моё время. Но я ни о чём не жалею», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Напомним, октябре 2020 года Бояринцев покинул пост старшего тренера «КАМАЗа». Вместе с ним из клуба ушёл наставник Михаил Белов. До этого Бояринцев работал в «Тестильщике».
- 10 февраля 2021
-
00:55
-
00:39
-
00:30
-
00:17
-
00:10
- 9 февраля 2021
-
23:40
-
23:36
-
23:14
-
23:08
-
22:24
-
22:12
-
22:06
-
21:54
-
21:39
-
21:25
-
21:24
-
21:07
-
20:32
-
20:29
-
20:22
-
20:19
-
20:01
-
19:56
-
19:45
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:11
-
18:57
-
18:33
-
18:28
-
18:24
-
18:04
-
18:03
-
17:47