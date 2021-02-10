«Суонси Сити» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 10 февраля, состоится матч «Суонси Сити» — «Манчестер Сити». Встреча 1/8 финала Кубка Англии пройдёт на стадионе «Либерти» в Суонси (Уэльс). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Адам Нанн и Нил Дэвис. Резервный рефери — Андре Марринер.



В последний раз «Суонси» и «Манчестер Сити» встречались также в Кубке Англии в сезоне-2018/2019. Тогда манкунианцы на выезде одолели «лебедей» в 1/4 финала со счётом 3:2 и вышли в полуфинал турнира.



На предыдущей стадии Кубка Англии «Суонси» разгромил «Ноттингем Форест» со счётом 5:1. В свою очередь «Манчестер Сити» победил «Челтнем Таун» (3:1).

«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии