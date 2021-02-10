«Крылья Советов» усилятся нападающим сборной Казахстана. Он уже прошёл медосмотр

Состав «Крыльев Советов» в ближайшее время пополнит нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, сообщает Meta-ratings.kz.



По информации источника, 25-летний футболист сегодня прибыл в Москву, где прошёл медосмотр для самарского клуба. Он должен подписать контракт, условия которого не уточняются.



Ранее Аймбетов находился на просмотре в «Урале», но не договорился с клубом об условиях соглашения. Также Абат мог продолжить карьеру в тульском «Арсенале», но сделал выбор в пользу «Крыльев Советов».



В минувшем сезоне Аймбетов в составе «Кайрата» принял участие в 20 матчах казахстанской Премьер-лиги и забил 10 голов. Команда по итогам розыгрыша завоевала чемпионский титул. С 2019 года форвард вызывается в сборную Казахстана.



«Крылья Советов», набрав 55 очков в 26 турах, занимают второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, уступая лишь «Нижнему Новгороду» (58).

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