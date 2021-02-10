А. Кержаков: Давыдову тяжело вернуться на прежний уровень. Надеемся, он поможет «Томи»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о проблемах нападающего Дениса Давыдова.



«Давыдов очень много пропустил и не играл. И сейчас, к сожалению, получил травму. Но мы надеемся, что Денис нам поможет. Он и так помогал в нескольких матчах, когда был полностью готов. Ему тяжело вернуться на свой прежний уровень, на уровень профессионального футбола, каждодневной постоянной работы. Но к этому нужно возвращаться, и мы надеемся, что он вернётся», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Давыдов является воспитанником московского «Спартака». За основную команду нападающий забил в 37 матчах один гол и отдал шесть результативных передач. В 2019 году он выступал за «Нижний Новгород», после чего перешёл в софийский ЦСКА, за который выступал в сезоне-2019/2020. В апреле 25-летний форвард покинул болгарский клуб и стал свободным агентом.

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