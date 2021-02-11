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«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, обыграв «Наполи»

«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, обыграв «Наполи»
Футбол / Италия 0

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» принимала «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Дуван Сапата. Через 6 минут полузащитник Маттео Пессина упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 53-й минуте, форвард Ирвин Лосано сократил отставание «Наполи». На 78-й минуте Пессина оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на эту встречу, однако не вышел на поле.

Первая встреча завершилась ничьей — 0:0. Таким образом, «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом».

Кубок Италии. 1/2 финала. 2-й матч
10 февраля 2021, среда. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Сапата – 10'   2:0 Пессина – 16'   2:1 Лосано – 53'   3:1 Пессина – 78'
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