Легенда «Валенсии» стал агентом российского полузащитника «Леванте» Севикяна

Легенда «Валенсии» Хуан Санчес стал агентом российского полузащитника «Леванте» Эдгара Севикяна, теперь игрок сотрудничает с фирмой Interstardeporte.
«Я подписал с ними контракт в прошлом году. Впервые они вышли на меня довольно давно, когда играл ещё за молодёжку «Леванте». Выиграли 3:0, проявил себя, со мной связался один из четырёх представителей фирмы. Это был Хуан Санчес — легенда «Валенсии», дважды выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Он сказал, что давно следит за моей игрой и хотел бы, чтобы я присоединился к ним.
У меня не было никакого агента, хотя многие предлагали себя. Но мы с семьёй подходили к этому вопросу очень аккуратно. С момента знакомства с Санчесом до подписания контракта прошло около года: изучали друг друга, не спешили. Сейчас общаемся с Хуаном Санчесом едва ли не каждый день, он мне почти как друг. Постоянно смотрит мои матчи, анализирует, указывает на ошибки, даёт советы. Он играл с Карпиным и Мостовым в «Сельте». Говорил, что у Мостового был невероятный класс: «Шедевральный игрок». Карпина тоже очень хвалил, отмечал его лидерские качества на поле», — цитирует Севикяна «Матч ТВ».
- 11 февраля 2021
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