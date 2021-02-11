Томас Мюллер заразился коронавирусом. Он не поможет «Баварии» в финале клубного ЧМ

«Бавария» не сможет рассчитывать на одного из ключевых футболистов в предстоящем финале клубного чемпионата мира.



Как сообщает Sky Sport Germany, тест нападающего Томаса Мюллера на коронавирус оказался положительным. Инфекция была выявлена накануне после тренировки. 31-летний футболист не поможет своим партнёрам по команде в ближайшее время.



Ранее из-за коронавируса «Бавария» лишилась полузащитников Хави Мартинеса и Леона Горецки. Также расположение мюнхенцев покинул защитник Жером Боатенг, чья бывшая девушка была найдена мёртвой.



Соперником «Баварии» в финале клубного чемпионата мира станет мексиканская команда «УАНЛ Тигрес». Матч состоится сегодня, 11 февраля, на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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