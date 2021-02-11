Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Томас Мюллер заразился коронавирусом. Он не поможет «Баварии» в финале клубного ЧМ

Томас Мюллер заразился коронавирусом. Он не поможет «Баварии» в финале клубного ЧМ
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

«Бавария» не сможет рассчитывать на одного из ключевых футболистов в предстоящем финале клубного чемпионата мира.

Как сообщает Sky Sport Germany, тест нападающего Томаса Мюллера на коронавирус оказался положительным. Инфекция была выявлена накануне после тренировки. 31-летний футболист не поможет своим партнёрам по команде в ближайшее время.

Ранее из-за коронавируса «Бавария» лишилась полузащитников Хави Мартинеса и Леона Горецки. Также расположение мюнхенцев покинул защитник Жером Боатенг, чья бывшая девушка была найдена мёртвой.

Соперником «Баварии» в финале клубного чемпионата мира станет мексиканская команда «УАНЛ Тигрес». Матч состоится сегодня, 11 февраля, на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бывшая девушка футболиста «Баварии» найдена мёртвой. Он пропустит финал клубного ЧМ
Они расстались со скандалом. Это и стало причиной трагедии?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021