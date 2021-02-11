«Бавария» — «УАНЛ Тигрес»: прямая онлайн-трансляция финала клубного ЧМ начнётся в 21:00

Сегодня, 11 февраля, состоится матч «Бавария» — «УАНЛ Тигрес». Финальная встреча клубного чемпионата мира пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Бавария» участвует в клубном чемпионате мира на правах действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА, «Тигрес» — Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Немецкая команда уже выигрывали мундиаль среди клубов в 2013 году. Мексиканскому клубу этот турнир не покорялся.



«Бавария» как представитель Европы начала участие в клубном чемпионате мира со стадии полуфинала, где победила «Аль-Ахли» (Египет) со счётом 2:0. В свою очередь «Тигрес» стартовал с четвертьфинала и на пути к решающему матчу переиграл «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи (2:1) и «Палмейрас» из Бразилии (1:0).

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