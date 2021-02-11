Игорь Акинфеев: Джикия написал мне: «Ждём в сборной»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об общении с защитником «Спартака» Георгием Джикией.



«Я его поздравил с днём рождения. И Жора в ответ написал мне такие слова. Я не хочу говорить на камеру, но… Жора написал: «Ждём в сборной». На это я ему ответил: «Жор, я настолько старый уже. Вы ещё молоды, вам творить, вам делать историю. Приходят новые люди и должны приходить новые люди, делать новую историю.



Жору знаю с той стороны, что он всегда за своих ребят, всегда будет с тобой честен, всегда справедлив. Никогда плохого слова или каких-то глупых поступков от него я не видел и не слышал. Футбол — это эмоции, но человек остается адекватным и показывает высочайший уровень игры. Наверное, сейчас он по праву является капитаном сборной. С такими партнерами честно и гордо можно играть и понимать, что он тебя никогда не предаст, не подставит, всегда будет за тебя. Я желаю Жоре всего самого наилучшего и обходиться без травм», — сказал Акинфеев в интервью для ютуб-канала «КраСава».

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