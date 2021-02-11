Кафу: ЧМ-2022 может стать турниром Неймара

Легендарный защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу оценил перспективы нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара на ближайших крупных турнирах с национальной командой.
«Кубок Америки—2021 может стать турниром Неймара, как и чемпионат мира—2022. На нём лежит большая ответственность, он должен быть лидером сборной Бразилии.
Я вижу, как он сосредоточен и заряжен. Неймар понимает, что ему надо сделать для того, чтобы поднять над головой кубок чемпионата мира.
Воссоединение Месси и Неймара? Было бы сенсацией снова увидеть их дуэт. Не знаю, перейдёт ли Месси в «ПСЖ», но если он это сделает, то победят болельщики», — цитирует Кафу Marca.
Напомним, Неймар получил травму накануне матча «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Его участие во встрече с бывшей командой находится под вопросом.
- 11 февраля 2021
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