Чепчугов: если позвонят из «Тамбова» – с удовольствием поеду

35-летний бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов выразил мнение о возможном продолжении карьеры в «Тамбове».



«Видел, что у «Тамбова» проблемы. Если после интервью позвонят и пригласят к себе на сборы — с удовольствием поеду. Мне нужен шанс, а там посмотрим. Нужно доказывать свою состоятельность», — сказал Чепчугов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.



Ранее стало известно, что «Тамбов» возобновил подготовку к весенней части сезона Российской Премьер-Лиги. В расположение команды прибыли 12 футболистов. Напомним, что 5 февраля футбольный клуб «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований — 322 449 677,52 руб.



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