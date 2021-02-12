В Ростовской области разрешили заполнять стадионы до 50% от общего количества мест

Губернатор Ростовской области Василий Голубев смягчил ограничения для большинства городов и районов Ростовской области, сообщает официальный портал правительства региона.

Изменения вступят в силу с 15 февраля. Согласно документу, заполняемость спортивных сооружений при проведении профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей, а также зрительных залов и кинотеатров с 15 февраля увеличена до 50%.

По итогам 19 туров РПЛ «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).



«Ростов» проведёт первый официальный матч в 2021 году 21 февраля в 1/8 финала Кубка России с «Ахматом». «Ростов» дважды встречался с «Ахматом» в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона. Оба раза подопечные Карпина одержали победу (3:0 дома и 1:0 на выезде).