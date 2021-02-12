Отец Неймара ответил тренеру «Кана», задевшего футболиста из-за слёз

Неймар да Силва, отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, ответил на слова главного тренера «Кана» Паскаля Дюпра.
На днях парижане выбили «Кан» из Кубка Франции, одержав победу в матче 1/32 финала со счётом 1:0. Неймар во втором тайме получил травму и был заменён. Дюпра, комментируя поражение, попытался задеть бразильца: «Плакать не буду, оставлю это Неймару».
«Моему сыну действительно приходится плакать, но не по тем причинам, о которых вы думаете. Я считаю, что ему приходится плакать из-за таких тренеров, как вы, из-за судей такого уровня, беспечных и закрывающих на всё глаза лиг, порой предвзятых журналистов и трусов. Да, ему приходится плакать. Но наши слёзы, слёзы моего сына — спортсмена, футбольного волшебника — будут литься ещё одну ночь, а потом он встанет, чтобы, как всегда, победить их», — написал Неймар-старший в своём «инстаграме».
- 12 февраля 2021
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