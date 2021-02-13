Куман: «Барселоне» нужны были трансферы. Нам не хватает сил в обороне
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, что рассчитывал на усиления в зимнее трансферное окно.
«Нам на самом деле нужны были трансферы из-за травм. Нам не хватает сил в обороне. Это правда, что мы пропускаем, но мы также должны быть более точными и решительными в атаке», — приводит слова Кумана Sport.es.
На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка после 21 тура. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на 8 очков. Победная серия сине-гранатовых составляет шесть матчей. Свой следующий матч в испанской Примере «Барселона» проведёт с «Алавесом». Матч состоится сегодня, 13 февраля на стадионе «Камп Ноу», начало — 23:00 мск.
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