«Вест Хэм» готов продать Андрея Ярмоленко за € 5-6 млн

«Вест Хэм Юнайтед» планирует продать украинского нападающего Андрея Ярмоленко, сообщает Football Insider.
По данным источника, английский клуб готов продать футболиста за € 5-6 млн в летнее трансферное окно.
Андрей Ярмоленко выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с 2018 года. Действующий контракт 31-летнего украинца с «молотобойцами» рассчитан до 30 июня 2022 года.
В этом сезоне английской Премьер-лиги он провёл 14 матчей и отметился результативной передачей. В Кубке английской лиги Ярмоленко провёл 3 матча, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
На данный момент «Вест Хэм» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков после 23 туров. В следующем туре команде предстоит провести матч с «Шеффилд Юнайтед».
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