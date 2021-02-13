Илья Геркус: Лига чемпионов на пороге фундаментальных изменений в пользу богатых клубов

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное изменение формата Лиги чемпионов.
«Лига чемпионов на пороге новых фундаментальных изменений. В чью пользу производятся эти изменения — сомнений нет ни у кого. В пользу богатых клубов, в пользу лидирующих ассоциаций. Давайте посмотрим, как УЕФА трансформирует идею демократического турнира с равными возможностями для всех до турнира для группы избранных.
Лига чемпионов — главнейший клубный турнир планеты — стартовала под этим брендом в 1992. Розыгрыш сезона-1992/1993 был первым в истории. Как и в Кубке чемпионов до этого участвовали только чемпионы своих стран. Всего участников было 36. Стартовали в августе и сыграли:
— отборочный раунд;
— затем в сентябре 1/16 – пары посеяли после слепой жеребьевки, а не по рейтингу;
— в октябре-ноябре 1/8;
После 1/8 в октябре сразу начался групповой этап – две группы по 4 команды и победители встречались в финале.
В большинстве стран действовал лимит на легионеров: не больше трёх. У финалистов играло в старте пять легионеров на двоих: двое у «Милана» и трое у «Олимпика». И да, знаменитый гимн Лиги чемпионов играл только в телевизионных заставках. И в отборочных стадиях случались полупустые трибуны стадионов. Но маховик коммерческого взрыва был уже запущен.
В сезоне-1994/1995 формула стала еще ближе к нынешнему виду. Но и состав участников сильно изменился. В Лиге этого сезона могли участвовать только чемпионы топ-24 федераций. Остальные играли в Кубке УЕФА. При этом 7 топов плюс прошлогодний победитель начинали сразу с группового этапа и им гарантировались € 1,4 млн просто за участие. Именно в этом сезоне и началась дискриминация слабых стран. Их попросту не пускали в розыгрыш», — написал Геркус в своём «телеграме».
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