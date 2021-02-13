Аршавин — о «Тамбове»: команда должна играть на своём поле

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с финансовым кризисом «Тамбова».
«С одной стороны, правильно, что лига помогает «Тамбову»», с другой — лига может быть не заинтересована, чтобы «Тамбов» оставался в ней дальше. Очень часто происходят в лиге такие дела, как ситуации с «Тосно» или «Анжи». Это очень плохо, клуб играл не дома, а в Саранске. Команда должна играть на своём поле, должна быть инфрастуктура», — цитирует Аршавина Матч ТВ.
«Тамбов», оказавшийся на грани снятия с чемпионата России, получит, по всей видимости, финансовую поддержку. Сообщалось, что Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига договорились о финансировании клуба. Речь идёт примерно о 300 млн рублей. Суммы должно хватить, чтобы «Тамбов» не обанкротился и доиграл сезон.
- 13 февраля 2021
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