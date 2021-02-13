Зидан: надеемся, Азар присоединится к общей группе на следующей неделе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии нападающего Эдена Азара, у которого завершается процесс восстановления после травмы.



«Азар уже тренируется на поле, дела идут неплохо. Надеемся, что он присоединится к общей группе на следующей неделе. Многочисленные травмы наших игроков — это не просто невезение. Нас это беспокоит, нам не нравится, что футболисты пропускают матчи. Дани Карвахаль и Лукас Васкес возвращаются, мы хотим как можно скорее вернуть в строй и остальных», – цитирует Зидана Goal.



Ранее у Азара была диагностирована мышечная травма бедра. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 13 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых забил три мяча.

Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн.