Зидан: надеемся, Азар присоединится к общей группе на следующей неделе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии нападающего Эдена Азара, у которого завершается процесс восстановления после травмы.
«Азар уже тренируется на поле, дела идут неплохо. Надеемся, что он присоединится к общей группе на следующей неделе. Многочисленные травмы наших игроков — это не просто невезение. Нас это беспокоит, нам не нравится, что футболисты пропускают матчи. Дани Карвахаль и Лукас Васкес возвращаются, мы хотим как можно скорее вернуть в строй и остальных», – цитирует Зидана Goal.
Ранее у Азара была диагностирована мышечная травма бедра. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 13 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых забил три мяча.
Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн.
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