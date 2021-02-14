Игрока «Специи» отшлёпали во время празднования гола «Милану»

Полузащитник «Специи» Джулио Маджоре забил гол в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Миланом»(2:0).

Маджоре отличился на 56-й минуте встречи. После этого одноклубники поздравили форварда, приспустив ему шорты и в шутку отшлепав его.

«Специя» принимала «Милан» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Автором первого гола стал Маджоре. На 67-й минуте «Специя» удвоила преимущество усилиями защитника Симеоне Бастони, голевую передачу отдал хавбек Науэль Эстевес.



По итогам этой встречи «Милан» сохранил лидерство в итальянском чемпионате, имея 49 очков. «Специя» (24) — на 14-м месте в турнирной таблице.