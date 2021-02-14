Артета: «Арсеналу» в нынешнем сезоне не хватает беспощадности

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, чего не хватает «канонирам» для достижения поставленных перед ними задач.



«На данный момент нам не хватает беспощадности. В матче с «Астон Виллой» мы забили гол, но потом не реализовали два хороших момента. Примерно в подобном ключе мы уступили «Вулверхэмптону».



Даже если ошибся, ты всё равно должен попытаться исправиться и быть безжалостным в штрафной соперника, а мы этого не сделали.



«Лидс Юнайтед» — действительно смелая, динамичная и энергичная команда, которая всё время идёт за тремя очками. Они постоянно атакуют, постоянно угрожают чужим воротам, постоянно прессингуют», – приводит слова Артеты Sky Sports.



Матч 24-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лидс Юнайтед» пройдёт сегодня, 14 февраля. Начало — в 19:30 мск.



Подопечные Микеля Артеты в 23 матчах набрали 31 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 10-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.

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