Артета: «Арсеналу» в нынешнем сезоне не хватает беспощадности

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, чего не хватает «канонирам» для достижения поставленных перед ними задач.
«На данный момент нам не хватает беспощадности. В матче с «Астон Виллой» мы забили гол, но потом не реализовали два хороших момента. Примерно в подобном ключе мы уступили «Вулверхэмптону».
Даже если ошибся, ты всё равно должен попытаться исправиться и быть безжалостным в штрафной соперника, а мы этого не сделали.
«Лидс Юнайтед» — действительно смелая, динамичная и энергичная команда, которая всё время идёт за тремя очками. Они постоянно атакуют, постоянно угрожают чужим воротам, постоянно прессингуют», – приводит слова Артеты Sky Sports.
Матч 24-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лидс Юнайтед» пройдёт сегодня, 14 февраля. Начало — в 19:30 мск.
Подопечные Микеля Артеты в 23 матчах набрали 31 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 10-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.
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