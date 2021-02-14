Артета: Бьельса — фантастический тренер. АПЛ повезло, что сейчас он работает здесь

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча 24-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» высказался о наставнике «павлинов» Марсело Бьельсе.



«Бьельса — фантастический тренер, и нам действительно повезло, что он сейчас работает в английской Премьер-лиге. Он прививает своим футболистам совершенно особый стиль игры. Аргентинец — очень особенный персонаж. Думаю, мы можем учиться и наслаждаться его работой.



На мой взгляд, „Лидс“ должен быть выше в турнирной таблице. Особенно если посмотреть на то, что они уже сделали в нынешнем сезоне. В некоторых матчах они играли превосходно, но проигрывали невероятным образом.



Перед началом сезона ожидал, что они будут очень высоко, потому что они работают вместе уже несколько лет. Они развивают команду так, как хотят, и они действительно конкурентоспособны, поэтому я ожидал, что они будут немного выше», — цитирует испанского специалиста Sky Sports.



Матч 24-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лидс Юнайтед» пройдёт сегодня, 14 февраля. Начало — в 19:30 мск.



Подопечные Микеля Артеты в 23 матчах набрали 31 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 10-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.

Артета: «Арсеналу» в нынешнем сезоне не хватает беспощадности