Хавбек «Ювентуса» Хуан Куадрадо может пропустить матч Лиги чемпионов с «Порту»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Порту», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, 32-летний колумбийский футболист получил мышечное повреждение в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:1) и был заменён. Сегодня, 14 февраля, Куадрадо пройдёт медицинское обследование, после чего будет принято решение об участии в матче Лиги чемпионов.



В нынешнем сезоне Куадрадо в 17 матчах чемпионата Италии отдал 5 результативных передач. Туринский «Ювентус» в 21 матче набрал 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Ответная встреча — 9 марта в Турине (Италия).

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