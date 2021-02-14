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В Милане появилось граффити в честь стычки Ибрагимовича и Лукаку

В Милане появилось граффити в честь стычки Ибрагимовича и Лукаку
Футбол / Италия 0
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В Милане, в окрестностях стадиона «Сан-Сиро», появилось новое фанатское граффити, которое посвящено недавней стычке нападающих «Интера» и Милана» Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича. Фото граффити опубликовано в «твиттере» SharpSport.

Граффити было завершено в День святого Валентина. Сбоку него красуется подпись: «Лицом к лицу, сердцем к сердцу».

Напомним, между нападающим «Интера» Ромелу Лукаку и форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем произошёл конфликт во время матча 1/4 финала Кубка Италии. В концовке первого тайма защитник «россонери» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. В ходе перепалки Ибрагимович что-то говорил Лукаку с улыбкой на лице, пока бельгийского форварда держали партнёры по команде. Арбитр дал обоим игрокам по жёлтой карточке.

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