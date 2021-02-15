Пономарёв: по «Рубину» и «Зениту» Рондон оставил хорошее впечатление, но когда это было?

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном переходе 31-летнего венесуэльского форварда китайского «Далянь Ифан» Хосе Саломона Рондона, знакомого по выступлениям в России за казанский «Рубин» и санкт-петербургский «Зенит».
«Насколько известно, ЦСКА собирается заключить с Рондоном контракт до конца сезона — очень грамотное решение приняли армейцы. Надо посмотреть, что он сейчас из себя представляет. Потому что всё-таки это уже игрок в возрасте — 31 год. В эти годы у футболиста или лебединая песня, или он уже покатился вниз. Как говорится, пан или пропал. Он сам об этом знает. Получится у него в ЦСКА— здорово. Я только за. Не получится — куда деваться?
По выступлениям за «Рубин» и «Зенит» Рондон, конечно, оставил хорошее впечатление. У него и движение, и мысли на поле были хорошие. Но когда это было? Он тогда был молодой и ретивый. Тогда нужно было зарекомендовать себя, а сейчас он уже наработался, и наверняка у него уже всё есть. Здесь вопрос в том, как он себя чувствует и как видит свою дальнейшую карьеру. Что ему нужно? Время убить и деньги получить? Или же играть? Может быть, травму получит и будет деньги получать. Всё это сложные вопросы в отношении современных футболистов. Как сейчас будет играть Рондон, сказать трудно», — цитирует Пономарёва сайт телеканала Матч-ТВ.
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