Сегодня Давид Алаба объявит об уходе из «Баварии»

Защитник «Баварии» Давид Алаба сегодня, 16 февраля, объявит об уходе из клуба. Об этом сообщает немецкое издание Bild. По информации источника, 28-летний австриец принял окончательное решение летом перейти в другую команду.
Ранее стало известно, что Алаба уже дал согласие на переход в стан «сливочных». Стороны вели переговоры с начала января и достигли устной договорённости о сотрудничестве. Давид подпишет с «Королевским клубом» контракт до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Алаба забил в 19 матчах немецкой Бундеслиги два гола. Действующий контракт Давида с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, поэтому к «Реалу» он может присоединиться совершенно бесплатно, на правах свободного агента.
Ранее австриец несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком. Transfermarkt оценивает Алабу в € 55 млн.
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