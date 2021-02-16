Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сегодня Давид Алаба объявит об уходе из «Баварии»

Сегодня Давид Алаба объявит об уходе из «Баварии»
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

Защитник «Баварии» Давид Алаба сегодня, 16 февраля, объявит об уходе из клуба. Об этом сообщает немецкое издание Bild. По информации источника, 28-летний австриец принял окончательное решение летом перейти в другую команду.

Ранее стало известно, что Алаба уже дал согласие на переход в стан «сливочных». Стороны вели переговоры с начала января и достигли устной договорённости о сотрудничестве. Давид подпишет с «Королевским клубом» контракт до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Алаба забил в 19 матчах немецкой Бундеслиги два гола. Действующий контракт Давида с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, поэтому к «Реалу» он может присоединиться совершенно бесплатно, на правах свободного агента.

Ранее австриец несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком. Transfermarkt оценивает Алабу в € 55 млн.

Источник: Алаба дал согласие на переход в «Реал»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021